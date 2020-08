Izegem zet licht op groen voor septemberkermis Sam Vanacker

22 augustus 2020

11u36 0 Izegem De septemberkermis in Izegem gaat door. Dat heeft de stad vrijdagavond beslist na overleg met de foorkramers. De recente versoepeling van de coronamaatregelen gaf de doorslag volgens burgemeester Bert Maertens (N-VA).

“We hebben het geluk dat onze kermis in september valt, want vanaf 1 september wordt het maximaal aantal aanwezigen bij evenementen opgetrokken tot 200 mensen binnen en 400 mensen buiten. Bovendien zijn zowel de foorkramers als de Izegemnaars sterk vragende partij om de kermis te laten doorgaan”, aldus de burgemeester. “Even hebben we er aan gedacht om de kermis te ontdubbelen en op twee locaties kramen te zetten, maar daar zijn we uiteindelijk weer van af gestapt. De kramen blijven op de Grote Markt en de Korenmarkt. Sowieso zullen er uiteraard maatregelen gelden. Zo zal er met gecontroleerde in-en uitgangen en looprichtingen gewerkt worden, terwijl het dragen van een mondmasker verplicht wordt. Randanimatie zal er niet zijn. Het koerscomité had eerder al beslist om de koers af te gelasten. Er is evenmin vuurwerk omdat dat voor een samenscholing zou kunnen zorgen. Ook de traditionele seniorendag gaat niet door.”

De burgemeester geeft nog mee dat de praktische kant van de zaak in de loop van volgende week verder wordt uitgewerkt.