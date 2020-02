Izegem wil trage weg Chemin 43 heropenen Valentijn Dumoulein

18 februari 2020

14u25 0 Izegem De Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van Izegem heeft positief advies gegeven voor de heropening van de trage weg Chemin 43. Natuurpunt De Buizerd, Prizma Campus VTI en de Izegemse afdeling van vzw Trage Wegen waren daar vragende partij voor.

Het weggetje bevindt zich naast de Emelgemse brug over het kanaal, maar is overwoekerd en in onbruik geraakt. De weg ligt in het verlengde van de Emelgemsestraat en sluit aan op een zijarm van de Italianenlaan. De vzw wil de fietsende scholieren van de drukke weg naar de Emelgemse brug houden.

Het verzoekschrift is ondertussen positief geadviseerd door de commissie. Vooral de lus met kasteel Blauwhuis sprong daarbij in het oog. Het ontwerp moet nu door het schepencollege behandeld worden. Ook juridisch moet er nog het een en ander gebeuren, want er moet ook grond verworven worden.