Izegem werkt aan terrassenplan: “Cafés zonder terras willen we een ander stukje openbaar domein geven” Valentijn Dumoulein

28 mei 2020

12u48 0 Izegem Nu de heropstart van de horeca dichterbij komt, maken steeds meer steden werk van een terrassenplan. Ook Izegem is daar druk mee bezig.

“Waar mogelijk laten we cafés toe hun terras uit te breiden", legt schepen van Lokale Economie Lisbet Bogaert (N-VA) uit. “42 zaken zitten in dat scenario. Op de Grote Markt is dat nog het makkelijkst. Daar gaan we de ramblas, de wandelstrook tussen de cafés en parkeerplaatsen, inpalmen voor extra terrassen. Voor de wekelijkse markt op zaterdag betekent dit waarschijnlijk dat die kramen wat verder zullen staan, maar we verwachten daar geen problemen. Alles schuift gewoon een beetje op. Het is alleen nog wachten op concrete richtlijnen van de Veiligheidsraad en dan weten we hoeveel afstand er tussen de terrasjes moet blijven.”

Technisch haalbaar

De stad maakte ook een lijst van cafés die geen terras hebben. “In Izegem zijn dat er elf en ook voor hen willen we een oplossing uitdokteren”, verzekert de schepen. “We gaan met hen bespreken welk stukje openbaar domein ze vlakbij hun zaak kunnen inpalmen. Moet daar dan een parkeerplaats voor sneuvelen, dan is dat maar zo. Zolang het binnen de perken blijft, moet dat kunnen. Het moet natuurlijk ook technisch haalbaar zijn om bijvoorbeeld een tap te plaatsen. Ook pop-upbars in openlucht willen we graag zien verschijnen.”

De stad heeft al besloten dat er geen terrasbelasting betaald moet worden voor de periode dat de horeca dicht moet blijven. “Of dit voor de rest van het jaar zo zal blijven, moeten we nog bekijken.” De stad werkt ondertussen ook aan een zomerprogramma op maat van de Izegemnaar. “Nu reizen niet evident wordt, willen we graag een aanbod dat coronaproof is. We zijn dit nu volop aan het uitwerken”, besluit Bogaert.