Izegem werkt aan lijst met vrouwelijke straatnamen Valentijn Dumoulein

25 februari 2020

16u24 0 Izegem De Izegemse Cultuurraad is de laatste hand aan het leggen aan een lijst met vrouwelijke straatnamen. Daaruit zou de stad dan kunnen putten eens er nieuwe straatnamen bij komen.

De opmaak van de lijst is een gevolg van de oproep van radiopresentatrice Sofie Lemaire om meer straatnamen naar vrouwen te noemen. Recent stelde de Cultuurraad nog voor om een nieuwe straat aan Blauwpoorte te vernoemen naar Marie Josephine De Pélichy, maar de stad koos uiteindelijk voor de Patrick Sercudreef.

“We finaliseren momenteel die lijst”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). “Recent zijn er boeken rond de geschiedenis van Emelgem en Kachtem verschenen en daar zullen we ongetwijfeld nog extra inspiratie vinden. We moeten natuurlijk ook rekening houden met de regio. In een wijk die genoemd is naar bloemen of bomen moet je er niet plots een heel andere naam tussen stoppen. Idealerwijs is er ook een link met die locatie. Ik denk bijvoorbeeld aan Regina Vandaele, die aan de wieg van de Sint-Jozefskliniek stond. Als de kunstacademie verhuist en er komt woonontwikkeling op die site en er is een straat nodig, dan kunnen we haar naam bijvoorbeeld gebruiken.” Balder Clarys (Groen) is het idee genegen, maar vraagt de stad ook meer ruchtbaarheid te geven aan wie die vrouwen waren. “Want vaak kennen we ze niet en onbekend is onbemind.”