Izegem voorziet tussentijdse oplossing voor defecte straatverlichting Valentijn Dumoulein

01 oktober 2020

10u56 2 Izegem Op een zeventigtal locaties in Izegem, voornamelijk in Emelgem, is de straatverlichting defect. De stad wil tegen 2030 overal in Izegem de straatverlichting vervangen door nieuwe ledtoestellen, maar die omschakeling neemt enige tijd in beslag. In tussentijd worden de defecte toestellen vervangen door gerecupereerde toestellen.

Heel wat straatverlichting in Izegem bestaat uit donkeroranje gasontladingslampen. “Een groot aantal van deze lampen in onze stad is defect. Dit type lampen is echter niet meer te verkrijgen”, legt schepen van Openbare Verlichting Caroline Maertens uit.

Het plan voor de verledding van de straatverlichting ligt klaar. Tegen 2030 worden de oude lampen vervangen door nieuwe en energiezuinige ledtoestellen. Het verbruik van een ledlamp ten opzichte van een gasontladingslamp ligt veel lager én de levensduur is een stuk langer. “Maar het volledig overschakelen van de klassieke naar ledverlichting vraagt een studie vooraf, in samenwerking met Fluvius. Pas daarna kan de stad de nieuwe toestellen bestellen”, zegt schepen Caroline Maertens.

Als tussentijdse oplossing zal de stad gerecupereerde toestellen plaatsen, tot de inhaalbeweging tot ledlampen is gemaakt. “Dat is positief voor de verkeersveiligheid: de straten zullen opnieuw verlicht worden. En dat is nodig, nu we de herfst ingaan”, vertelt de schepen. De defecte lampen worden vanaf volgende week vervangen.