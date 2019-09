Izegem verwacht bomvolle Skyline Arena voor warme ontvangst KV Oostende Lieven Samyn

18u01 2 Izegem Voetbalminnend Izegem maakt zich stilaan op voor ‘de match van het jaar’ in de bekercompetitie tegen eersteklasser KV Oostende. Woensdagavond verwacht fusieclub Mandel United ruim 2.000 supporters in de gloednieuwe Skyline Arena. Een organisatorische uitdaging voor de club uit de tweede amateurklasse “De vuurdoop voor ons stadion en een voorlopige kroon op drie jaar hard werken”, aldus één van de vier beheerders Mario David, zelf oud-speler van het vroegere KFC Izegem die blij en trots vooruit blikt.

Drie seizoenen geleden smolten SV Ingelmunster en KFC Izegem samen tot fusieclub Mandel United. Meteen waaide ook een nieuwe, professionele wind door de club. Na twee seizoenen in de Brigand Arena in Ingelmunster is de gloednieuwe Skyline Arena in Izegem sinds dit jaar de uitvalsbasis. Voor de bekerpartij tegen eersteklasser KV Oostende woensdagavond om 20u zal die wellicht afgeladen vol zitten. “Het enthousiasme rond de wedstrijd is groot”, aldus Mario David. “Nu al zijn zo’n 1.900 tickets de deur uit. De totale capaciteit ligt op 2.200 toeschouwers. Hopelijk kunnen we voor een uitverkocht huis spelen. Het nieuwe stadion dicht bij het kunstgrasveld zorgt voor een gezellige sfeer. De bekermatch is hét moment bij uitstek om iedereen met ons nieuwe stadion en professionele manier van werken kennis te laten maken. Vier beheerders en aparte cellen waken over het financiële, het sportieve, het commerciële en aankoopbeleid.”

Beleving en jeugd

Mandel United wil meer dan zomaar een voetbalclub zijn. “We zetten bv. steeds meer in op beleving”, aldus Mario David. “Op zondag 27 oktober organiseren we ons eerste live concert met André Hazes jr. in het Fabriekspand in Roeselare, de dag voor 1 mei is er een ‘dinner and dance’,… Onze Mandel Lounge moet binnenkort dé sportsbar van de regio worden. Bij sportevenementen zoals grote voetbal-, wieler-, tennis-, hockey-, basketbal-, of volleybalwedstrijden zal je er terecht kunnen om op grote schermen te kijken, met bijhorende ambiance, attributen, extra aankleding,… De Mandel Lounge is daarvoor sinds kort uitgerust met een professionele klank- en lichtinstallatie. In het volledige stadion is er ook gratis Wifi. Ouders kunnen nog even op de laptop bezig zijn terwijl hun zoon of dochter zich op het plein tijdens een training uitleeft. Nu al verwelkomen we 560 jeugdspelers en ruim 60 G-sporters. Op termijn willen we de beste jeugdwerking van Zuid-West-Vlaanderen aanbieden.” De leuze ‘oes jeun, goaze gevn, goeste ehn’ ondersteunt het samenhorigheidsgevoel dat de club wil cultiveren.”

VIP, drank- en eetstandjes

Het nieuwe project én het positieve imago van eersteklasser KV Oostende zijn de voornaamste redenen waarom woensdag ruim 2.000 supporters naar het stadion zullen afzakken. En ook ondernemers uit de streek haken hun karretje aan. Er zijn twee uitverkochte VIP-formules: de Croky Cup Food Dinner met stoofvlees en frietjes voor 260 personen in zaal Iso en de Golden VIP in restaurant Prinsessenhof voor 66 personen. Een Mandel United bus zal die VIPS tussen het restaurant en het stadion vervoeren. Rond het veld komen drie extra mobiele toiletten en drie extra eet- en drankstandjes.

Focus op competitie en jeugd

Sinds kort is de Skyline Arena ook uitgerust met LED-reclameboarding rond het veld. Tegen woensdag moeten ook de spiksplinternieuwe neonverlichting en LED-scorebord op het stadion te zien zijn. “De bekerwedstrijd is een mooi cadeau dat de spelers en trainer van het fanionelftal onze club hebben gegeven”, is Mario David trots. “We zijn de enig overblijvende amateurclub in Zuid-West-Vlaanderen. We gaan onze huid duur verkopen en geloven in een stunt maar onze focus blijft op de competitie liggen. Daar willen we zo hoog mogelijk eindigen. Ons tweede belangrijke aandachtspunt blijft de jeugdwerking.”

Tickets

Wie er woensdagavond nog bij wil zijn, moet zich reppen. Tickets kosten 10 euro (1 bekertarief) en zijn zaterdag tussen 10u en 12u, voor de competitiewedstrijd tegen Dikkelvenne zaterdagavond en maandag en dinsdag tussen 18u en 20u nog te koop in de Mandel Lounge. Als er nog tickets beschikbaar zijn, zullen die woensdagavond aan het loket ook nog aangeboden worden.

Te voet of met fiets

De politie van de zone Riho raadt bezoekers aan zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar het stadion af te zakken. Parkeergelegenheid vormt immers een pijnpunt. In het vlakbij gelegen cultureel centrum De Leest is op hetzelfde ogenblik ook een evenement gepland waardoor een deel van die parking al bezet zal zijn. “We zorgen voor een klein circulatieplan waarbij in de Heye- en Sint-Jorisstraat eenrichtingsverkeer zal ingevoerd worden”, weet Danny Wyffels van de politiezone Riho. “Wie niet op de parking van De Leest terecht kan, zal door onze agenten naar vrije parkeerplaatsen in de omliggende straten geleid worden.” Op het vlak van veiligheid verwacht de politie geen problemen. Er worden stewards van KSV Roeselare en KVO Oostende ingezet.