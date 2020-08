Izegem verliest weer een oud-burgemeester: na Gerda Mylle is nu ook Willy Verledens (84) overleden Politici blikken terug op volksfiguur en humoristisch man Valentijn Dumoulein Lieven Samyn

19 augustus 2020

15u43 18 Izegem De Izegemse oud-burgemeester Willy Verledens (sp.a) is op 84-jarige leeftijd in het rusthuis van Lendelede overleden. Hij was tussen 1992 en 2006 burgemeester van de stad. Met zijn gezondheid ging het de voorbije maanden al niet zo goed meer.

Met Willy Verledens verliest de Pekkerstad in amper een paar maanden opnieuw een voormalig burgemeester, na het onverwachte overlijden van zijn opvolgster Gerda Mylle in juli. Het sp.a-boegbeeld was achtereenvolgens gemeenteraadslid, provincieraadslid, schepen en vijftien jaar burgemeester. Later zetelde hij nog als gemeenteraadslid.

Kappe en Turf

In 2012 was hij nog te zien in de Canvas-reeks ‘Meneer de burgemeester’, waarin hij terugblikte op zijn carrière. In datzelfde jaar schreef hij ook zijn memoires neer in het boek ‘Kappe en Turf’, een verwijzing naar de bijnamen die hij en zijn in 2015 overleden tweelingbroer Roger hadden toen ze jong waren en in Ingelmunster opgroeiden. Zijn roots liggen in Moeskroen, waar hij en zijn broer op 9 januari 1936 ter wereld kwamen.

Koning Albert II kon de humor van Willy wel waarderen. Hij bleef een uur langer dan het protocol toen voorschreef en bij zijn vertrek zei hij oprecht: ‘Mijnheer Verledens, u bent de grappigste burgemeester van mijn land’ Frank Duhamel

Verledens was een volksfiguur pur sang. Wie hem aansprak, kreeg meteen zijn slagzin ‘Zeg maar Willy ‘ te horen. Hij herhaalde vaak dat hij geen hogere studies had gedaan, maar dat hij genoeg volkswijsheid in pacht had. ‘Als je slim genoeg bent om te weten dat je dom bent, kom je al een heel eind”, liet hij zich ooit ontvallen.

Frank Duhamel: “Een joviaal en humoristisch man”

Voormalig sp.a-schepen Frank Duhamel werkte vijftien jaar nauw samen met Willy toen die burgemeester was. “Hij stond niet bekend voor zijn grote beleidsdaden, maar hij was als mens een joviaal en humoristisch man”, blikt hij terug. “Willy stond tussen de mensen. Iedereen was voor hem gelijk, van een poetsvrouw tot de koning. Dat bleek eens te meer toen hij ooit koning Albert II in Izegem mocht ontvangen. Hij praatte tegen hem alsof hij tegen jou of mij zou spreken. En dan maakte hij ook grapjes, zoals ‘Sire, u heeft een mooi kostuum. Het komt zeker van C&A?’. Of: ‘U rookt ook? Drie pakjes per dag? Natuurlijk, u krijgt ze waarschijnlijk gratis.’ De koning kon dat wel waarderen. Hij bleef een uur langer dan het protocol toen voorschreef en bij zijn vertrek zei hij oprecht: ‘Mijnheer Verledens, u bent de grappigste burgemeester van mijn land.’”

Duhamel herinnert zich Willy verder als een intelligent man. “Hij zei altijd van zichzelf dat hij niet lang naar school is geweest, maar dat hij op ‘de universiteit van de straat’ had gezeten. Je kon hem geen blaasjes wijsmaken. Hij zou nu misschien niet meer in het huidig politiek systeem passen, maar indertijd was hij de juiste man op de juiste plaats. Hij gaf zijn college ook de ruimte om hun ding te doen, zolang dat binnen het financiële plaatje paste.”

Grote klap

Vroeger zag de ex-schepen zijn partijgenoot nog eens op een terrasje op de Grote Markt. “Maar de laatste jaren verbleef hij in een rusthuis en ging het zo goed niet meer. Hij heeft in 2015 een grote klap gekregen toen zijn tweelingbroer stierf. Dat waren twee handen op één buik.”

Bert Maertens: “Iemand die mensen hielp”

Huidig burgemeester Bert Maertens (NVA) leerde Willy Verledens kennen toen hij twintig jaar geleden voorzitter van de jeugdraad werd. “Het was fenomenaal om te zien hoe hij een zaal op zijn hand kon krijgen”, vertelt Maertens.

Je mocht hem niet onderschatten. Hij deed zich soms dommer voor dan hij was, net om een doel makkelijker te bereiken Burgemeester Bert Maertens

“Hij wist dat hij niet de grootste redenaar was, maar kon wel iemand beroeren met een mopje of door op zijn mondharmonica te spelen. Toch mocht je hem niet onderschatten. Hij deed zich soms dommer voor dan hij was, net om een doel makkelijker te bereiken. Verder herinner ik hem als een echte socialist: iemand die de mensen op alle mogelijke manieren wilde helpen en daar ook alles aan deed. Toen ik burgemeester werd, heb ik geprobeerd een aantal aspecten van Willy over te nemen. Hij stond echt tussen de mensen en op dat vlak was hij zeker een voorbeeld.”

Geert Bourgeois: “Ooit mijn regenjas in de diepvries gestopt”

Europarlementslid Geert Bourgeois (N-VA) zetelde twaalf jaar in het schepencollege met Willy Verledens als burgemeester. “Hoewel we tegengestelde figuren waren hadden we een hechte band”, reageert hij. “Ik heb hem leren appreciëren als de volksmens die hij was. Hij was voor zijn politieke carrière actief als verzekeringsmakelaar en hij heeft me meermaals verteld dat hij bij het ophalen van de premies bij de mensen thuis vaak nog hielp met een belastingformulier of het aanvragen van een studiebeurs. Alles om zijn medemens te helpen.”

Willy Verledens laat zijn vrouw Sonia Nuyttens, kinderen Linda en Hans en kleinkinderen Delfien, Sien, Wout en Lore na. Het stadsbestuur van Izegem gaat nog een rouwregister voor de ereburgemeester aanleggen.