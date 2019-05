Izegem telt twee nieuwe stemlocaties VDI

23 mei 2019

16u16

Bron: VDI 4 Izegem Bij de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen nu zondag 26 mei kunnen bewoners van rusthuis Sint-Vincentius en zorginstelling ’t Venster voor het eerst hun stem uitbrengen in hun eigen gebouwen.

“In rusthuis De Plataan op de Bosmolens is er al langer een stembureau bij verkiezingen. Daardoor kunnen meer hulpbehoevende bewoners zelf stemmen en hoeven ze geen volmacht meer af te geven. Bovendien kom je zo als buurtbewoner ook eens in contact met de zorginstelling. Dat draagt niet alleen bij tot de positieve beeldvorming van de instelling, het helpt ook het isolement van de bewoners te doorbreken”, vertelt burgemeester Bert Maertens.

In het rusthuis in Kachtem komen de drie stembureaus die vroeger in ’t SOK en daarvoor in de lagere school stonden. In ’t Venster in de Willem Elsschotstraat komen twee stembureaus, waar onder andere de buurtbewoners van de Merelwijk hun stem moeten uitbrengen. Er zijn nu 28 stembureaus, verdeeld over acht locaties in de stad.