Izegem stelt locaties ter beschikking aan scholen: van examens in zaal ISO tot opvang in kasteel Wallemote Valentijn Dumoulein

14 mei 2020

12u08 0 Izegem Het Izegemse stadsbestuur is al een paar weken bezig om in samenwerking met de lagere en secundaire scholen en kinderopvanginitiatieven noodopvang van schoolkinderen te coördineren. Omdat sommige scholen plaats te kort hebben, stelt de stad nu leegstaande accommodatie ter beschikking.

Omdat kleuters volgens de recentste richtlijnen van de overheid in bubbels van twintig mogen opgevangen worden, wijzigde de vraag van de lagere scholen en is het aantal in te schakelen stadszalen beperkt gebleven. Toch hebben er sommige nog nood aan. De Heilig-Hartschool mag zijn kleuters in verschillende bubbels in het JOC opvangen en de Sint-Pietersschool in Emelgem kan zijn klassen van het lagere in het Dorpshuis opvangen. De Heilige Familieschool op de Bosmolens mag de kleuters in verschillende bubbels in kasteel Wallemote opvangen.

De Leest

De andere scholen hebben voorlopig geen extra opvanglocaties nodig. In geval van nood stelt de stad zaal ’t Sok in Kachtem ter beschikking van de Sint-Vincentiusschool, freinetschool De Kleine en De Zonnebloem hebben opvang in eigen gebouwen, De Stadsparel kan in sportcentrum De Krekel terecht en de Sint-Rafaëlsschool in cultuur- en dienstencentrum De Leest

ISO

De secundaire scholen hebben geen opvangproblemen en daar is dus ook geen nood aan extra locaties. De stad leverde wel nadars en afspanningslint waar dat gevraagd werd. Prizma College organiseert in de week van 22 juni wel examens voor de zesdejaars in een grote zaal van de stad: zaal ISO of een sporthal.

De stad stelt de locaties gratis ter beschikking en schakelt zijn schoonmaakdiensten in om ze netjes te houden. Ze levert ook gratis nadarhekken en afspanningslint, herashekken en spelmateriaal. Ze zorgt ook voor de aanpassing van het sanitair voor kleuters en voorziet in voldoende handgel- en ontsmettingsmiddelen. Ze kan indien nodig ook mensen van buitenschoolse kinderopvang Okido of speelpleinanimatoren inschakelen.