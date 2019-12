Izegem start proefproject met gescheiden afvalophaling op openbare plaatsen Valentijn Dumoulein

10 december 2019

20u42 0 Izegem Op het dorpsplein van Emelgem, aan de bibliotheek en op de Grote Markt staan sinds kort twee vuilnisbakken naast elkaar. Een grijze voor restafval en een blauwe voor PMD. Het proefproject kadert in een breder vuilnisbakkenplan.

“Een nette stad is één van onze prioritaire doelstellingen. Een goede spreiding van de vuilnisbakken is daar een cruciale factor in”, zegt Caroline Maertens. “We werken daarvoor momenteel aan de opmaak van een vuilnisbakkenplan.”

In de stad staan momenteel 220 openbare vuilnisbakken verspreid over de hele stad. Dit betekent dat we elke maand tonnen afval ophalen. Om de hoeveelheid restafval te verkleinen zijn wij een proefproject gescheiden ophaling gestart. Bij dit proefproject hergebruiken we onze oude vuilnisbakken, die we lieten herspuiten in 2 kleuren: blauw (PMD) en donkergrijs (restafval).

“We rekenen op de medewerking van onze burgers en hopen dat zij, net als thuis, netjes sorteren. Uiteraard hoort huishoudelijk afval niet in openbare vuilnisbakken. Bij de ophaling voeren onze medewerkers controles uit. Overtreders die zich aan sluikstorten wagen, kunnen zich aan een gasboete verwachten”, klinkt het bij schepen Maertens. “Na een 6- tal maanden zullen we dit project evalueren.”