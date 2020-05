Izegem polst bij jongeren naar visie op toekomstige bib Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

13u22 0 Izegem De Izegemse bibliotheek start een online bevraging bij jongeren naar hun visie op de bibliotheek. “We willen op de voormalige site Strobbe een nieuwe bibliotheek uitbouwen en daarom is het belangrijk de wensen van de gebruiker van de toekomst te kennen”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

Het onderzoek komt er naar aanleiding van een stage van een student aan hogeschool Vives. “Jongeren tussen 13 en 17 jaar zijn een moeilijk te bereiken doelgroep. Van de 6- tot 10-jarigen komt meer dan negentig procent naar de bibliotheek, van de 16- tot 20-jarigen is dat maar vijftig procent meer. Met de bevraging polsen we naar de inhoudelijke interesses, maar ook naar de mening over hun droombibliotheek en waarom ze naar de bibliotheek gaan”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle.

“De resultaten zullen dan meegenomen worden in de uitwerking van de bibliotheek. De voorbije jaren evolueerde de bibliotheek al naar een bibliotheek 2.0 als kenniscentrum en plaats bij uitstek om informatie te zoeken en te vinden. Bedoeling is om met de nieuwe locatie, waar ook de Kunstacademie, het historisch archief en de heemkundige kring een stek krijgen, te evolueren naar een bibliotheek 3.0 als echte belevingsbibliotheek”, besluit schepen Himpe.

De bevraging vind je hier.