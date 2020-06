Exclusief voor abonnees Izegem pakt uit met coronaproof zomerprogramma: van bubbelpicknick tot waterlabyrint Valentijn Dumoulein

29 juni 2020

18u01 0 Izegem Izegem Zomert is terug van weggeweest. Niet het stadsfestival van weleer, wel een reeks coronaproof activiteiten die de stad in juli en augustus organiseert. Zo kan je bubbelpicknicken op verschillende locaties, genieten van het uitzicht op een nieuw platform op museum Eperon d’Or, op een theatertreintje in Wallemote springen of een potje City Golf.

De coronacrisis trok een streep door traditionele Izegemse zomeractiviteiten als de triatlon en 11 juli-viering, maar we hebben een alternatief programma klaar waarmee we het ultieme vakantiegevoel naar Izegem willen brengen”, zeggen burgemeester Bert Maertens en toerismeschepen Lisbet Bogaert (N-VA). “Zo krijgt elke Izegemnaar in de zomer gratis toegang tot stadsmuseum Eperon d’Or en als extraatje hebben we er een 360°-uitkijkpunt op het dak geplaatst. Op die manier krijg je een mooi panoramisch zicht op Izegem. “

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen