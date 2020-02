Izegem overschrijdt voor het eerst kaap van 28.000 inwoners Valentijn Dumoulein

19 februari 2020

17u46 0 Izegem Uit de recentste bevolkingscijfers blijkt dat Izegem eind vorig jaar 28.311 inwoners telde. Voor het eerst overschrijdt de stad daarmee de kaap van 28.000 inwoners.

Het bevolkingsaantal steeg in 2019 met 318. Er kwamen in vergelijking met een jaar eerder 1.860 inwoners bij: 291 pasgeboren kinderen en 1.569 inwijkelingen. In 2019 overleden 279 mensen en verhuisden er 1.273. “De stijging van het aantal Izegemnaars is het logische effect van de woonuitbreiding van de voorbije jaren”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Het aantal woningen in de stad zal de komende jaren ongetwijfeld blijven stijgen. Maar in tegenstelling tot vroeger willen we daarvoor niet langer de schaarse open ruimte opofferen. Inbreidingsprojecten in de stads- en dorpskernen zijn voortaan de norm. Dat betekent tegelijk dat we op goed gekozen plaatsen hoger moeten durven bouwen dan vroeger. Zo kunnen we ook zorgen voor meer groen en meer ademruimte in onze dichtbevolkte stad, met veel smalle straten en veel bebouwing.”