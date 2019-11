Izegem moet en zal groener worden: “We zullen duizenden nieuwe bomen planten” Valentijn Dumoulein

16 november 2019

18u00 8 Izegem Minder grijs en meer groen in het Izegemse straatbeeld: dat is het motto van het stadsbestuur. In een kersvers groenplan zit een actieplan van 120 zones die de stad wil aanpakken. Deze legislatuur staan er al 63 initiatieven op de planning, waaronder de vergroening van de Melkmarkt, Korenmarkt, het Carpentierpark en de stationsomgeving. Voor het ambitieuze plan is bijna 1 miljoen euro uitgetrokken.

De stad stelt dinsdag op de gemeenteraad zijn klimaatplan voor. Het groenplan moet daar een van de pijlers van worden. “Het past in onze strijd om tegen 2030 onze CO2-uitstoot met veertig procent in te perken”, vertellen burgemeester Bert Maertens en groenschepen Caroline Maertens (N-VA). “Om onze klimaatambities waar te maken, willen we in onze stad duizenden nieuwe bomen aanplanten. Dat kan in bosgebied zijn, maar evengoed bomen in wijken of langs straten en landelijke wegen. Het groenplan bevat een bebossingskaart met concrete voorstellen waar die bomen de komende jaren moeten komen.”

Groene ‘bijbel’

De stad wil daarbij niet onbezonnen te werk gaan. Met de hulp van groendeskundige Tristan Coens en een stuurgroep van stadsdiensten maakte ze een lijvig plan van 123 bladzijden op. Zelf noemen ze het hun ‘bijbel voor meer en beter bos en groen in de stad’. “We begonnen met een uitgebreide inventarisatie van het groen op ons openbaar domein”, zegt Tristan Coens. “We hebben nu zicht op het aantal bomen in onze stad – zo’n 7.000 – en de staat waarin ze verkeren, maar bijvoorbeeld ook op het aantal vierkante meter gras. Zo zie je duidelijk dat er zeker in het stadscentrum nog een tekort aan groen is. De ontwikkeling op site Baertshof (de vroegere site Strobbe), waar we veertig procent functioneel openbaar groen zullen aanbrengen, is dus zeker een stap in de goede richting.”

Op basis van de inventarisatie is er per stadsdeel een groenvisie uitgewerkt, met daarbij een concreet actieplan. “We geven daarbij de voorkeur aan projecten die we nog tijdens deze legislatuur willen realiseren”, vertelt schepen Maertens. “Maar we kijken ook verder, op middellange en lange termijn.”

Melkmarkt aangepakt

Bij de 63 projecten die de stad de komende vijf jaar wil aanpakken, zijn er enkele blikvangers. Volgend voorjaar komt de Melkmarkt alvast aan de beurt. “Die wordt nu nog gedomineerd door veel losstaande elementen en verharding”, vertelt Tristan Coens. “Door een andere indeling kunnen we een ruimer gevoel creëren. De Melkmarkt heeft het potentieel om een aangenaam, functioneel en duurzaam plein te worden.” Er volgt eerst nog een infovergadering met de buurtbewoners om ook hun mening te vragen.

‘Hangende tuinen’

De binnentuin van het stadhuis krijgt ook een herinrichting, met een aantrekkelijke inrichting zodat koppels er hun trouwfoto’s willen nemen. Op de fietsenstalling aan het station komen er klimplanten, net zoals er recent in het Sint-Pietersstraatje zijn geplant. Ander opvallend voorstel is ‘de hangende tuinen van de Centrumbrug’. Daar zou de stad langwerpige bloembakken plaatsen, met daarin hangplanten en bloeirijke vaste planten. Op langere termijn komen onder andere de Wijngaardparking, het Herman Roelstraeteplein en de Site Lavani aan bod. “Zelf droom ik nog van een aanpak van de Grote Markt”, aldus schepen Maertens. “Die is niet bijzonder rijk aan groen, maar binnen een termijn van twintig jaar moet het mogelijk zijn daar bomen bij te planten.”

Groendienst

De stad trekt voor de eerste projecten deze legislatuur 943.000 euro uit. “Dat geld gaat onder andere naar de aanpak van parken, de aanplanting van bomen, groene verbindingen, een vuilbakkenplan, onderhoudsvriendelijke beplanting, enzovoort”, zegt schepen Caroline Maertens. “Los daarvan gaat nog eens 300.000 euro per jaar naar het versterken van onze groendienst. Dat gebeurt door werk uit te besteden aan privéfirma’s die aan sociale tewerkstelling doen. Daardoor kan onze groendienst zich op zijn kerntaken focussen.”