Izegem maakt 350.000 euro vrij om gevolgen coronacrisis te bestrijden: minder belastingen voor ondernemingen en tijdelijk geen terrastaks Gemeente steunt ook lokale handel én inwoners met Izegembon Valentijn Dumoulein

22 april 2020

08u02 7 Izegem Het stadsbestuur van Izegem maakt een eerste schijf van 350.000 euro vrij om de gevolgen van de coronacrisis voor de burgers, ondernemers, de verenigingen en de evenementen in de stad het hoofd te bieden. Met het Impulsfonds #izegemhelpt financiert de stad voor 200.000 euro aan steuninitiatieven, zoals bijvoorbeeld een Izegembon, een platform voor webwinkels en een extra stadsmagazine over de coronacrisis. Daarnaast komt er voor 150.000 euro aan belastingvermindering, specifiek voor ondernemingen.

“In de eerste plaats spitsen we ons nu toe op wie vandaag het meest getroffen wordt: de kwetsbaren, onze handelszaken, horeca-uitbaters en bedrijven”, legt burgemeester Bert Maertens (N-VA) uit. “Eens we meer duidelijkheid hebben over wat wanneer opnieuw mag en kan, bekijken we in detail hoe we onze verenigingen en organisatoren van evenementen extra steun kunnen bieden.

Deze zomer komt er ook zeker een aangepast Izegems aanbod inzake activiteiten en toerisme, zodat elke Izegemnaar kan genieten van ‘vakantie in eigen stad en streek’ .” Burgemeester Bert Maertens

Izegembon

De stad moedigt de Izegemnaars aan om lokaal te kopen, ook tijdens de coronacrisis. Met de ‘Izegembon’ biedt het stadsbestuur daarvoor een extra stimulans. Elke inwoner kan vanaf mei aankoopbonnen kopen. De stad doet daar nog eens 20 procent bovenop. Wie voor bijvoorbeeld 100 euro bonnen koopt, kan zo na de coronaperiode 120 euro spenderen bij de Izegemse handels en –horecazaken die verplicht moesten sluiten. De stad betaalt het totale bedrag rechtstreeks aan de handelszaak in kwestie. “Op die manier vergroten we op korte termijn de inkomsten van de handelaars en bieden we ook de consument een aanzienlijk voordeel om lokaal te kopen”, stelt schepen van Economie Lisbet Bogaert (N-VA).

Webplatform

Zolang winkels gesloten moeten blijven, is de online verkoop voor hen cruciaal. Om alle Izegemse webwinkels overzichtelijk te bundelen, komt er een webplatform op de stedelijke website. Momenteel werkt het stadsbestuur ook aan een spaar- en getrouwheidsactie, die de Izegemnaars ook na de coronacrisis moet blijven aanmoedigen lokaal te kopen. Voor zowel de Izegembon als het webplatform zullen geïnteresseerde ondernemers zich kunnen aanmelden via economie@izegem.be.

Belastingsvermindering

Een reeks belastingen en retributies, specifiek van toepassing op ondernemers, wordt verminderd. Schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA): “Het gaat om de belastingen op markten, op aanplakborden, op de verspreiding van reclamebladen en op taxidiensten. Ook de terrastaks voor horeca en het parkeergeld worden voor de duur van de beperkende coronamaatregelen niet aangerekend. Dat zorgt alles samen voor een lagere inkomst voor de stad van 150.000 euro.”

Eens eindelijk echt duidelijk is welke evenementen en activiteiten zullen mogen plaatsvinden tijdens de zomermaanden en eens we weten wanneer horecazaken opnieuw mogen openen, komt het stadsbestuur snel met een alternatief aanbod voor wie toerist in eigen stad en streek zal zijn. “Onze vrijetijdsdiensten brengen momenteel gedetailleerd in kaart wat de impact voor onze verenigingen en organisatoren van evenementen is. Wanneer dat afgerond is, werken we steunmaatregelen die we nu al in gedachten hebben concreet uit”, besluit de burgemeester.

“Lege doos”

Oppositiepartij STiP vindt dat het dossier rijkelijk laat aan bod komt en dat er te weinig input van de raadsleden gevraagd werd. “De crisis is al ruim een maand bezig”, aldus Kurt Grymonprez. “De stad kon hier korter op de bal spelen. De belastingen die je niet zal innen, lijken me maar evident, gezien die activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Dat parkeerboetes niet geïnd worden, komt ook omdat het controlerend bedrijf zijn personeel op technische werkloosheid zet. We moeten constateren dat dit fonds een lege doos is. We hadden meer en concretere plannen verwacht.” Groen denkt er hetzelfde over. “Het huiswerk is niet af”, aldus Balder Clarys. “Er is door de meerderheid een blanco cheque doorgeduwd. We hadden op meer samenwerking met ons gerekend en ik ben ontgoocheld in de uitkomst.”