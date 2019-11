Izegem lanceert eigen klimaatplan: fietszone in de stadskern, minder beton, meer groen en meer herbruikbare producten Valentijn Dumoulein

20 november 2019

17u23 0 Izegem De stad Izegem heeft zich net als veel andere gemeentes uit de regio geëngageerd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met veertig procent te verminderen. Om dat del te halen, heeft de stad nu een klimaatplan met een reeks maatregelen klaar. We pikken er even de opvallendste zaken uit:

- Er komt een fietszone in de stadskern.

- Er komen bushaltes op bedrijventerreinen en meer inzet op carpoolparkings.

- Ontharding, of het beperken van beton, staat voortaan centraal bij het toekennen van vergunningen bij projecten.

- Bij de heraanleg van voetpaden kiest de stad bijvoorbeeld om slechts aan één kant van de straat een voetpad aan te leggen. Ook in het kader van ontharding.

- De stad voorziet bijna een miljoen euro voor onder andere de aankoop van gronden voor bosuitbreiding en het aanplanten van bomen.

- Er komt een extra bufferbekken op autohandelszone Minerva.

- Voor zijn materiaalkeuze bij de inrichting van zaken op het openbaar domein houdt de stad rekening met het reflecteren van zonlicht.

- Bij de inrichting van nieuwe straten, fietspaden en pleinen gebruikt de stad energiezuinige armaturen.

- Bij aankopen kiest ze voor honderd procent groene stroom en waar het kan voor lokale en herbruikbare producten, zoals bekers.

- Gezinnen krijgen energiebegeleiding op maat en een thermografische scan van hun woning.

- De stad zal samenwerkingsverbanden tussen burgers – zogenaamde burgercoöperaties’ - rond alternatieve energievormen ondersteunen en hen daarin de weg wijzen.

- Er komt een onderzoek naar nieuwe windmolenprojecten en warmtenetten.

De politieke partijen in Izegem zijn inhoudelijk tevreden over het plan, al is ook hier de veelgehoorde kritiek dat er geen concrete timing en budget vooropgesteld wordt. Volgende maand mogen ze het plan in de raad bespreken. “Al vrezen we dat het zal verdrinken in het grote aanbod, want ook het meerjarenplan komt dan aan bod”, zegt Balder Clarys van Groen.