Izegem krijgt ‘prikkelarm’ moment op kermis: minder licht en lawaai

Valentijn Dumoulein

26 augustus 2019

15u01

Bron: Valentijn Dumoulein 8 Izegem In navolging van steden als Roeselare, Halle en Turnhout pakt ook Izegem vanaf dit jaar uit met een prikkelarm moment tijdens de jaarlijkse kermisweek. Op maandag 2 september zullen de attracties tussen 17 en 19 uur minder lawaai en licht geven, speciaal voor mensen met autisme, ADHD of hoogsensitiviteit.

“Het gaat om een proefproject, dus het is ook voor ons nog even afwachten wat het zal geven”, vertelt schepen van evenementen Lisbet Bogaert (N-VA). “De muziek zal stiller staan, lichten worden gedimd en er zal meer tijd zijn om in en uit een attractie te klimmen. Zo kunnen kinderen of volwassenen met autisme, epilepsie en ADHD een prikkel- en geluidsarm moment op de kermis beleven. We hebben hierover al overlegd met de foorkramers en zij zijn helemaal mee. Ook de lokale horeca zal hierop afgestemd zijn.”

Seniorendag en koers

De kermis wordt op vrijdag 30 augustus afgetrapt. Op dinsdag 3 september is er vanaf 14 uur een seniorendag met het West-Vlaams kampioenschap volkssporten voor 55-plussers. De ballonwedstrijd voor kinderen wordt omwille van ecologische redenen vervangen door volksspelen op kindermaat. Tussendoor is er muziek uit de oude doos in horecazaken. Op donderdag 5 september start om 14.30 uur op de Korenmarkt de vijftigste Izegem Koers en een dag later staat om 17.30 uur met een wedstrijd aan Becelaeres Hof de oudste kermiskoers van de stad op de planning.

Koekezondag met vuurwerk

Op zondag 8 september is er Koekezondag, met om 16 uur de jaarlijkse schoentjesworp aan museum Eperon d’Or. Tussen 10 en 18 uur kun je er ook oldtimers bekijken en een fotoshoot doen. Binnen is er een tentoonstelling gericht rond de wederopbouw van Izegem na WO I. Om 21 uur is er in het kader van Isotopia een afsluitend klank- en lichtspektakel met vuurwerk aan de centrumbrug. Kijken kan op de Zuidkaai en Wandel op de Mandel.