Izegem krijgt opnieuw EK-dorp aan De Leest Valentijn Dumoulein

21 januari 2020

16u30 3 Izegem Wie voor de matchen van onze Rode Duivels op het EK niet voor de buis wil zitten, kan straks opnieuw terecht op de site van cultuur- en dienstencentrum De Leest. Een groep horecabazen werkt opnieuw samen voor het initiatief en er komt een groter scherm.

Bij het EK 2016 in Frankrijk kon je er al terecht voor alle matchen van de Rode Duivels in Frankrijk en met het EK 2020 zal dat straks opnieuw het geval zijn. Een groep horecabazen werkt opnieuw samen om het EK-dorp op de parking van cultuurhuis De Leest te organiseren. “Je zult er de matchen in de poulefases van de Belgen kunnen zien, maar uiteraard ook de andere wedstrijden als ze doorstoten”, vertelt cafébaas Thijs Codron van Toezens. “Ook cafés Playa, ’t 25ste Uur, hamburgerzaak Andi’Z, Koornmarkt, Playa, Ramses en Lagaar doen mee, net als Mitch Dejonckere, die vroeger nog Plectrum uitbaatte. Dezelfde ploeg als vorige keer dus.”

Groter scherm

Toen stond er een scherm van achttien vierkante meter, maar nu hebben de organisatoren een nog groter exemplaar kunnen strikken. “We plaatsen een scherm van dertig vierkante meter, ideaal voor een optimale voetbalbeleving”, maakt Thijs zich sterk. “Bovendien geven we dat scherm een nieuwe plaats, zodat kijkers geen last hebben van de ondergaande zon, wat vorige keer soms wel het geval was.” Kinderen zullen er weer op enkele springkastelen kunnen ravotten en dj’s zullen voor, tussendoor en na de match plaatjes draaien. De organisatoren staan zelf in voor de financiering, maar krijgen logistieke steun van de stad.

Je kan er sowieso al terecht op zaterdag 13 juni om 21 uur voor de match België-Rusland en op donderdag 18 juni voor de match Denemarken-België. Op maandag 22 juni om 21 uur is er ook de match van onze Duivels tegen Finland.