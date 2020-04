Izegem krijgt nieuwe fietsroute langs trekpleisters Valentijn Dumoulein

23 april 2020

12u42 6 Izegem De stad gaat op vraag van N-VA-gemeenteraadslid Diederik Pattyn een nieuwe fietsroute langs Izegemse trekpleisters uitstippelen. Die zal ook door de deelgemeentes en Bosmolens lopen.

“De route is tussen dertig en vijftig kilometer lang en gaat zowel door het centrum, Kachtem, Emelgem als de Bosmolens”, zegt Diederik. “De fietsroute toont de vele landelijke plekjes en bevat een aantal lussen langs de trekpleisters van onze stad, zoals Wallemote, Rhodesgoed, Eperon d’Or en het Blauwhuis.. Ze is voor zowel gezinnen als recreatieve en sportieve fietsers. Op het parcours maken we gebruik van de verschillende verbeteringen en de nieuwe geplande acties rond fietsinfrastructuur in onze stad. De route sluiten we ook aan op de bestaande provinciale fietsroutes waardoor er extra mogelijkheden ontstaan voor de horeca en het toerisme in Izegem.” Door de coronacrisis is het nog niet mogelijk een datum van overleg rond de route te bepalen.