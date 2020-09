Izegem krijgt monument om coronaperiode te herdenken Valentijn Dumoulein

09 september 2020

09u35 2 Izegem Het stadsbestuur van Izegem gaat in op het voorstel van gemeenteraadslid Nick Verschoot (N-VA) om op een publieke locatie een aandenken voor coronaslachtoffers te plaatsen.

“Het coronavirus sloeg de voorbije maanden ook in onze stad toe en alle inwoners werden of worden op de een of andere manier getroffen door besmetting, een overlijden, minder menselijk contact en ook heel wat bedrijven en handelszaken werden getroffen”, zegt gemeenteraadslid Nick Verschoot. De laatste gebeurtenis die zo’n grote invloed had op onze stad was de Tweede Wereldoorlog. Met een aandenken kunnen we de veerkracht, de hoop en de solidariteit in deze moeilijke coronaperiode vereeuwigen.”

Blauwe hardsteen

Schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) heeft een concreet plan om het voorstel vorm te geven. “Op het grasplein aan Prizma Campus Middenschool Izegem staat een grote blok blauwe hardsteen. Twintig jaar geleden had volksfiguur Paul Berlamont het idee om een kunstwerk te laten groeien op die plaats. Tientallen mensen en bedrijven deden een gift en zo kon de hardsteen aangekocht worden. Op Open Monumentendag in 2003 werd het standbeeld al geschonken aan de stad en kunstenaar Isidoor Goddeeris begon toen met het kappen van de steen. Door omstandigheden is het initiatief stilgevallen”, zegt schepen Himpe. “Enkele maanden geleden had ik al een gesprek met Paul Berlamont over mogelijke initiatieven hiermee en nu vallen de puzzelstukken samen. Hij gaat akkoord dat we deze blauwe hardsteen omvormen tot een monument ter herdenking aan de coronaperiode en aan zorg en welzijn.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we een kunstenaar aan het werk kunnen zetten om de blauwe hardsteen de nodige symboliek te geven en om te vormen tot een waardig kunstwerk”, besluit schepen Himpe.