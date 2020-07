Izegem krijgt mobiele fietstelpalen in straatbeeld Valentijn Dumoulein

21 juli 2020

11u44 0 Izegem Het is het stadsbestuur van Izegem menens om meer mensen op de fiets te krijgen. Recent kreeg het centrum er een reeks fietsstraten bij en nu gaat de stad ook twee fietstelpalen met sensoren aankopen.

“Deze paal registreert fietsers aan de hand van hun contouren”, vertelt schepen van fietsbeleid Caroline Maertens (N-VA). “Onze diensten zijn nu bezig met het ontwerpen van de lay-out van de palen. We hopen ze in gebruik te kunnen nemen tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september. Andere gemeenten hadden al dergelijke palen. Het vernieuwende bij ons is dat wij die kunnen verplaatsen. Ze werken op een zonnepaneel, zodat wij op verschillende invalswegen van onze stad kunnen gaan tellen. Op die manier kunnen we de evolutie in het fietsgebruik goed opvolgen. Het doel is 20 procent meer Izegemnaren op de fiets krijgen.”