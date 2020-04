Izegem koopt 30.000 mondmaskers voor zijn inwoners Valentijn Dumoulein

28 april 2020

11u15 0 Izegem Het stadsbestuur van Izegem gaat 30.000 mondmaskers aankopen en in de tweede helft van mei aan zijn inwoners uitdelen.

De stad wilde eerst afwachten wat de federale overheid zou beslissen, maar volgens burgemeester Bert Maertens was er na afloop van de Veiligheidsraad nog te veel onduidelijkheid. “Daarom nemen we het heft zelf in handen”, zegt hij. “We gaan 26.000 mondmaskers voor volwassenen en 4.000 exemplaren voor kinderen onder de twaalf jaar bestellen.” Het gaat om een groepsaankoop met enkele gemeentes uit het Midwest-overleg, bij Belfconfect in Dottenijs. “We hopen die bestelling half mei te ontvangen en gaan de pakketjes dan aan huis leveren”, belooft de burgemeester. “Er zal ook een gebruiksaanwijzing bij zitten. Op het mondmasker zal ook een filter passen.” Tegen 4 mei , wanneer mondmaskers op het openbaar vervoer verplicht zijn, zullen de mondmaskers er niet zijn. “In afwachting van onze mondmaskers kan ik de inwoners aanraden zelf een mondmasker te naaien of een sjaal(tje) te gebruiken”, besluit Bert Maertens.