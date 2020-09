Izegem Koers verhuist naar kasteel Blauwhuis en hertekent parcours Valentijn Dumoulein

13u29 2 Izegem Izegem Koers verhuist volgend jaar naar de omgeving van kasteel Blauwhuis. Het evenement verlaat de site Bellevue en zowel het parcours als het VIP-gebeuren ondergaan een grondige metamorfose.

Dit jaar moest Izegem Koers doorgaan op donderdag 10 september, maar door de coronacrisis is de editie 2020 afgelast. “Dat weerhield er ons echter niet van om enkele vernieuwende beslissingen naar volgend jaar toe te nemen”, laat de organisatie in een mededeling weten. “Door te kiezen voor de site Blauwhuis schakelen we een versnelling hoger. We kiezen resoluut voor een vernieuwende, kwalitatieve en hoogstaande wielernamiddag in een uiterst aangenaam kader.”

Renovatie

Concreet betekent het dat de finish niet langer in de Heilig-Hartstraat aan de site Bellevue zal liggen en ook het VIP-gebeuren verhuist naar de omgeving van kasteel Blauwhuis. Ook het parcours wordt aangepast. De switch is niet geheel verrassend. Sinds een paar jaar is vastgoedmakelaar Bordes hoofdsponsor van de koers en diens tak Urbes is momenteel druk bezig met de renovatie van het kasteel.

Bordes Izegem Koers zal – indien de coronasituatie het toelaat, doorgaan op donderdag 9 september 2021. Dan weten we wie de opvolger van Yves Lampaert zal zijn. Hij won in 2019 de koers.