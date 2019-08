Izegem Koers strikt Yves Lampaert (en zes ploegmaats) Valentijn Dumoulein

23 augustus 2019

19u10

Bron: Valentijn Dumoulein 0

Izegem Koers is op donderdag 5 september aan zin 50ste editie toe. Dat gouden jubileum zorgt ook voor een grand cru-affiche, want naast Belgisch kampioen Tim Merlier komt nu ook lokale wielerheld Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) naar de koningin der kermiskoersen.

Izegem Koers gaat vanaf dit jaar met hoofdsponsor Bordes in zee en heet dus voortaan Bordes Izegem Koers. De start van het gebeuren vindt omstreeks 14 uur traditiegetrouw op de Korenmarkt plaats. Op de voorstelling van het programma vrijdagavond maakte de organisatie enkele nieuwe namen bekend. Topper op de affiche wordt Yves Lampaert. “Hij zal reeds voor de derde keer present tekenen”, weet voorzitter Lothar Feys. “Hij won in het verleden reeds eens Izegem Koers en vorig jaar was hij een echte sfeermaker. We zijn dan ook enorm blij dat hij terug present tekent.” Naast Lampaert tekenen ook zes ploegmaats present. “Verder mogen we uit hetzelfde team ook Iljo Keise, Dries Devenyns, Pieter Serry en Colombiaans toptalent Alvaro Hodeg verwelkomen”, aldus Feys. Er zullen ook twee stagiairs van de ploeg naar Izegem afzakken. Eerder raakte al bekend dat Belgisch kampioen Tim Merlier aan de start zal staan. Een andere nieuwe naam is Giovanni Visconti van Neri-Selle Italia.