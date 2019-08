Exclusief voor abonnees Izegem Koers aan vijftigste editie toe, Norbert (81) werkt al even lang mee achter de schermen: “Ik leef elk jaar naar die ‘hoogdag’ toe” Valentijn Dumoulein

29 augustus 2019

15u33

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Izegem Koers is op donderdag 5 september aan zijn vijftigste editie toe en dat gouden jubileum blijkt een mooi huwelijk te zijn met bestuurslid Norbert Vandommele. Hij is de man die de ‘koningin de kermiskoersen’ van achter de schermen al een halve eeuw laat schitteren. Een gesprek over pieken, dalen, wijlen VDB en de tijd dat de koers nog op een dinsdag werd gereden.

Vijftig edities aan een sportief monument als Izegem Koers mee werken: het is weinig mensen gegeven. Hoe ben je indertijd met de koers in aanraking gekomen?

Norbert: “Als jonge knaap was ik het buurjongetje van Roger Decock, die toen in café De Sportman in de Roeselaarsestraat woonde en op het punt stond om als profrenner te starten. Ik was van in het begin fan. In 1951 won hij Parijs-Nice en een jaar later zelfs de Ronde van Vlaanderen. Ik kon zijn carrière van dichtbij volgen en had zo meteen de koersmicrobe te pakken. Later verhuisde hij naar Aarsele (waar hij nu nog steeds woont – nvdr.) en ik had de smaak voor het wielrennen voorgoed te pakken. Jaren later werd ik supporter van wijlen Patrick Sercu en kwam ik vaak over de vloer in het café van zijn vader Albert ‘Berten’ Sercu. Zo kwam ik in contact met de Patrick Sercu-vrienden. Zij stonden aan de wieg van Izegem Koers en van hen kwam de vraag om er aan mee te werken.

Uit wat bestaat je takenpakket?

“Ik ben begonnen als bestuurslid, later werd ik secretaris. Dat ben ik nu nog altijd. Een niet te onderschatten taak, want je ben daar een jaar rond mee bezig. Daarnaast sta ik de dag zelf ook aan de inschrijvingen en noteer ik met de afgevaardigden van de Wielerbond de tijden aan de aankomst. Ik leef elk jaar naar die ‘hoogdag’ van Izegem Koers toe. Van 7 tot 19 uur adem ik koers en dan word ik mee in dat spektakel gezogen. Na al die jaren is dat nog steeds een fantastische ervaring. Zeker als je al die supporters ziet samenstromen bij de start op de Korenmarkt. De renners bewegen zich dan door een zee van toeschouwers. Zeer indrukwekkend.”

De kermiskoers van Izegem is, samen met die van Gullegem, nog één van die monumenten die de tand des tijds doorstond. Was is het geheim?

“De koers is hier nog een echt volksfeest. We lokken jaarlijks 25.000 mensen die er een leuke dag van willen maken. Het is hier dan een beetje hetzelfde als op Waregem Koerse. Daar zijn er die soms geen paard zien passeren. Hier hebben sommigen al geluk als ze vijf coureurs zien rijden. Als is het uiteraard zo dat we jaarlijks met één of meerdere grote namen kunnen uitpakken en dat lokt uiteraard volk. Ik herinner me nog dat Jempi Monseré in 1971 net wereldkampioen was geworden toen hij hier aan de start verscheen. Een jaar later was hij overleden…Later volgden toppers als Claude Criquielion, Freddy Maertens, uiteraard Patrick Sercu, Johan Bruyneel, Ludo Dierckxsens en recenter Niels Albert, Niko Eeckhout, Sep Vanmarcke en uiteraard Yves Lampaert. “

