Izegem is opnieuw fairtradegemeente VDI

09 oktober 2019

12u22 0 Izegem Het stadsbestuur van Izegem verlengt haar titel van fairtradegemeente. “Voor de eerste keer werd een nieuw instrument gebruikt om het gemeentelijk engagement rond eerlijke en duurzame handel voor boeren hier en in het Zuiden te meten en het Izegemse beleid scoorde opnieuw goed”, zegt schepen van Noord-Zuidbeleid Kurt Himpe.

“Izegem is al sinds 2008 fairtradegemeente. Via communicatie en evenementen wordt het thema in de kijker geplaatst”, zegt Philippe Groenweghe, die voorzitter is van de Izegemse Noord-Zuidraad. “De resultaten van de Fair-O-Meter, een bevraging over het Noord-Zuidbeleid, zijn alvast een schouderklop. Izegem behaalde 75 op 100 en haalt daarmee een score die hoger is dan het gemiddelde.”