Izegem huldigt sportkampioenen tijdens The Greatest Sportshow Valentijn Dumoulein

03 december 2019

15u19 0 Izegem De stad heeft naar jaarlijkse traditie de sportkampioenen gehuldigd die het voorbije jaar een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet. Dat gebeurde tijdens The Greatest Sportshow in cultuurhuis De Leest.

Voor een volle zaal van vierhonderd mensen werden 150 titels uitgedeeld. Sportman van het jaar is wielrenner Alec Segaert. Dit jaar had hij een fantastisch seizoen met tien overwinningen. Zijn hoogtepunt was zijn deelname aan het Europese Jeugd Olympisch Festival in Bakoe (Azerbeidzjan). Zowel in de wegrit als tijdrit werd hij vierde.

Sportvrouw

Sportvrouw van het jaar is gymnaste Jade Vansteenkiste, lid van Gym Izegem. Ze haalde op het EK in Polen de allroundfinale en werd zesde in de finale op de grond. Zij bereidt zich stilaan voor op de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar.

Ploeg en Sportverdienste

Ploeg van het jaar zijn de 19-jarigen van voetbalclub KFC Mandel United. Frank Bruyneel van de Izegemse triatlonclub kreeg de titel Sportverdienste voor zijn volledige carrière.

Er was ook een aparte competitie #Izegeminbeweging. De eerste plaats ging naar Allimpic, de tweede naar Mandel United en de derde naar tennisclub De Schakel.