Izegem houdt Huis van het Kind boven de doopvont CDR

26 september 2019

15u00 0 Izegem In zaal Meilief vond donderdagmiddag de babyborrel plaats voor het Huis van het Kind.

Kind en Gezin lanceerde al in maart 2018 een oproep voor de opstart van een Huis van het Kind. “In september werd de aanvraag ontvankelijk verklaard en werd een subsidie toegekend vanaf 1 januari 2019”, blikt schepen en voorzitter Ann Van Essche (CD&V) terug. “Ik was bij die melding zo blij als bij het ontdekken van een zwangerschap. Ons kindje, ons Huis, kon beginnen groeien en na negen maandag mag ik eindelijk de geboorte van het Huis van het Kind Izegem aankondigen.”

In het Huis kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoeding, workshops en meer. “Voor het eerst is er een gestructureerd aanbod dat alle initiatieven bijeen brengt en dat is de verdienste van de huidige meerderheid”, zegt de schepen. “De stad maakt naast de subsidie ook personeel vrij die de organisatie van het Huis van het Kind mogelijk maakt. In het meerjarenplan zijn brugfiguren en jeugdwelzijnswerkers opgenomen. Zij kunnen als partner van ons Huis meewerken om het stijgende cijfer van kinderarmoede naar beneden te halen. 2019 is dan ook jaar één van een gestructureerd beleid op vlak van kinderzorg in deze stad.”