Izegem heeft nieuw plan om zwerfkatten aan te pakken Valentijn Dumoulein

27 april 2020

10u00 0 Izegem De stad Izegem heeft een nieuw plan uitgewerkt om het zwerfkattenprobleem aan te pakken. Ze ging daarvoor in zee met het Dierenasiel regio Roeselare.

Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) bepaalde in 2018 dat elke stad of gemeente een zwerfkattenplan moest opstellen. “Izegem was een van de gemeentes die nog geen plan had, maar daar komt nu verandering in”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Lisbet Bogaert (N-VA). “Het Dierenasiel regio Roeselare neemt alle taken en kosten van de dierenarts op zich. We beperken zo de kostprijs tot 54 eurocent per inwoner en bieden bovendien een kwalitatieve aanpak aan. Met het plan zetten we in op het lokaliseren van zwerfkatten en sensibiliseren we onze burgers. We maken duidelijk welke verplichtingen er zijn en wat de procedure is bij de aanpak van het zwerfkattenprobleem.”

‘Slimme’ vangkooien

In het nieuwe plan wordt gewerkt volgens het systeem van het vangen, steriliseren en terugplaatsen van zwerfkatten. “Mensen kunnen zwerfkatten voortaan melden op een vast telefoonnummer en e-mailadres”, vertelt de schepen. “Meldingen worden daarna doorgegeven aan het dierenasiel, dat dan vangacties organiseert met ‘slimme’ vangkooien. Zodra een kat is gevangen, wordt een signaal verstuurd. Het dierenasiel doet vervolgens een gezondheidsonderzoek en staat in voor castratie of sterilisatie. Tenslotte staat het asiel ook in voor terugplaatsing of adoptie van de zwerfkatten.”

De samenwerking met het dierenasiel start op 1 mei.