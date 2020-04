Izegem heeft lijst met mogelijke vrouwelijke straatnamen klaar Valentijn Dumoulein

28 april 2020

14u05 0 Izegem De oproep van Radio 1–presentatrice Sofie Lemaire om nieuwe straatnamen naar vrouwen te vernoemen, valt in Izegem niet in dovemansoren. De stad heeft een lijst klaar met mogelijke vrouwelijke straatnamen.

“Izegem telt driehonderd straten en pleinen, waarvan er zestig naar een persoon verwijzen”, weet cultuurschepen Kurt Himpe. “Ook in onze stad is er een grote wanverhouding. Amper 8,5 procent van die zestig straten verwijst naar een vrouw, maar vijf straten dus. Verwijzingen naar bijbelse figuren, zoals de Mariastraat of Onze-Lieve-Vrouwstraat, niet inbegrepen.”

“Van Simonne Spriet tot Mia Deprez”

“De zoektocht naar namen leverde een aantal mogelijke Izegemse verwijzingen op, zoals Simonne Spriet, die de eerste vrouwelijke dokter was in onze stad en Mia Deprez, die als cultureel ambassadeur verschillende prijzen heeft gewonnen in binnen- en buitenland en waarvan zelfs een werk op een postzegel kwam”, gaat Himpe verder. “Vanuit Prizma Campus College kwamen heel wat voorstellen die verbonden zijn met de twee wereldoorlogen. De zoektocht naar namen leverde trouwens ook een mogelijke verwijzing naar een man op, namelijk Omer Denolf. Hij was een onderwijzer die vermoord werd door Duitse soldaten in Kachtem op 19 oktober 1914, de dag die als ‘Schuwe Maandag’ de geschiedenis inging”, besluit cultuurschepen Himpe.