Izegem geeft startschot voor reeks thematische wandelingen Valentijn Dumoulein

01 juli 2020

15u30 1 Izegem Deze zomer pakt het stadsbestuur van Izegem uit met liefst 55 wandel- of fietstochten. Die zijn in allerlei thema’s verpakt. Op donderdag 2 juli is er alvast een levensgenieterswandeling en op zaterdag 4 juli verken je de streek tussen Mandel en Oosthoek.

Op donderdag 2 juli is er van 18 tot 20.30 uur de Levensgenieterswandeling ‘Vlees van eigen bodem’. De start en aankomst situeren zich op het Emelgemseplein. Als basis voor de wandeling dient het Kerelspad. “Maar er wordt maar een klein stukje gewandeld want de klemtoon ligt op het genieten van de lekkere dingen des levens”, zegt stadsmedewerker Jan Feys. “Varkensboer Christof (lid van de MINAraad en van de cel landbouw van de SER) geeft wat uitleg over zijn varkenshouderij en laat ons proeven van zijn heerlijke vleesgerechten. We sluiten af met een tractaat in een beroemd en berucht Emelgems café: Quicky.”

Tussen Mandel en Oosthoek

Op zaterdag 4 juli is er van 14 tot 17 uur de wandeling ‘Tussen Mandel en Oosthoek’, met start aan de parking aan de achterzijde van woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem. “In de Mandelmeersen wandelen we langs de niet vervulde droom van oud-burgemeester Willy Verledens. In de jaren 80 had hij - toen nog schepen van milieu en groen - het idee om de Mandelmeersen als waterbuffer in te richten, zoals de verdronken weiden in Ieper”, zegt Jan. “Een idee ver zijn tijd vooruit, dat het jammer genoeg niet haalde. Economie won het hier van ecologie. Iets verder komen we aan de parel aan de kroon van toenmalig schepen van groen Frank Duhamel. In de jaren 90 voerde Frank een harde strijd tegen de Kachtemse boeren die hij uiteindelijk won. Nu is het Rhodesgoed uitgegroeid tot dé plaats voor elke natuurliefhebber in Izegem en ver daar buiten.”

Maar ook het tweede deel van de tocht zorgt nog voor enkele verrassingen. “Zelfs voor echte Kachtemnaren en onze natuurgids Pol Deleersnijder is de Oosthoek een ongekend gebied met een grote natuurwaarde”, zegt Jan. “Misschien wippen we ook nog even binnen bij de twee grootste aardappelboeren van Izegem en leren we iets meer over het korte ketenverhaal. Op het einde is het tijd voor een natje of een droogje in taverne ’t Hooghe.”

Voor beide wandelingen: inschrijven via de webshop of rechtstreeks bij Epéron d’or. Het aantal deelnemers is coronagewijs beperkt tot 15, dus vlug beslissen wordt aangeraden.