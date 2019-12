Izegem gaststad voor grootse retrospectieve tentoonstelling over kunstenaar Luc-Peter Crombé Valentijn Dumoulein

12 december 2019

10u25 0 Izegem Kasteel Wallemote wordt in april 2020 omgetoverd tot een grote tentoonstellingsruimte. Er zal werk te zien zijn van de gerenommeerde kunstenaar Luc-Peter Crombé, die honderd jaar geleden geboren werd. Izegem wordt gaststad om een deel van zijn werk tentoon te stellen.

Het is niet de eerste keer dat het werk van Crombé in onze stad in de kijker gezet wordt. Naar aanleiding van de festiviteiten ‘900 jaar Izegem’ was er in 1980 al een tentoonstelling. Na veertig jaar werken we daarom graag mee aan de reeks tentoonstellingen die georganiseerd worden. De werken van Luc-Peter Crombé zullen in 2020 naast Izegem ook in onder andere Opwijk, Maaseik, Brugge, Scherpenheuvel-Zichem en Menen te zien zijn. In Izegem komt het werk uit de periode 1975-1995 aan bod tijdens de tentoonstelling die van 4 april tot 26 april 2020 zal plaatsvinden.

Vlaamse Meester

Luc-Peter Crombé werd in zijn beginjaren vooral bekend door zijn religieuze kunst, maar daarnaast gold hij als een van de grote Vlaamse Meesters die de vrouwelijke emancipatie probeerde te begrijpen door de eeuwen heen. De tentoonstelling laat bezoekers zijn stedelijke avonturen van die periode meebeleven, waarbij de kunstenaar alle facetten van de bewogen en muzikale kunsten laat zien: ballet, opera, toneel en zelfs de meer frivole momenten van het carnaval en het circus. Crombé werd meermaals bekroond, ook internationaal. Hij stierf in 2005.

De Werkgroep Beeldende Kunst van de stad Izegem zet mee de schouders onder het project. “Twaalf Izegemse kunstenaars en een samenwerking met de Kunstacademie Art’Iz zorgen voor een lokaal accent tijdens de tentoonstelling”, aldus voorzitter Kichou Lycke.