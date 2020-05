Izegem gaat voor snelle heropening skatepark CDR

20 mei 2020

16u13 0

Izegem wil het skatepark langs de Krekelstraat graag nog deze week heropenen. Groen licht van de Nationale Veiligheidsraad is er al, en momenteel zet de stad zelf de laatste puntjes op de i opdat de heropening veilig zou gebeuren. “Het is de bedoeling dat we de skaters per 10 zullen toelaten en dit voor een periode van twee uur”, verduidelijkt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Die blokken van twee uur zullen online gereserveerd moeten worden. Het skaten zal gebeuren onder begeleiding van volwassen skates die een vrijwilligerscontract tekenden. Ook stadspersoneel zal toezicht houden.”