Izegem gaat op vraag van sp.a groepsaankoop voor gevelbankjes organiseren Valentijn Dumoulein

23 april 2020

16u13 0 Izegem Het stadsbestuur van Izegem gaat op voorstel van oppositiepartij sp.a een groepsaankoop voor gevelbankjes organiseren. Inwoners die een exemplaar willen, kunnen daar mee op intekenen.

“Een gevelbankje bestaat uit twee stalen driehoeken die aan de gevel worden bevestigd”, verduidelijkt sp.a-raadslid Justine Hollevoet. “Deze kun je openklappen en met een lichte houten plank installeer je je gevelbankje. Wil je het liever rustig dan kun je je bank ook makkelijk weer dichtklappen. Willen we investeren in een warme samenleving, in een buurt waar sociaal contact centraal staat en waar we zorgen voor elkaar dan kan een gevelbankje de start zijn.”

De stad ziet het voorstel van sp.a zitten en wil wel een groepsaankoop opstarten. “We hebben in het verleden al twaalf picknickbanken aangekocht en dat was een succes”, weet schepen Caroline Maertens (N-VA). “Dit voorstel ligt daar in het verlengde van en dus gaan we het steunen, maar uiteraard moeten we wachten tot na de coronacrisis om alles in de praktijk uit te rollen.”