Izegem gaat gele brooddozen met medische noodinfo voor senioren kopen Valentijn Dumoulein

15 mei 2020

10u29 3 Izegem Het stadsbestuur van Izegem gaat in op het voorstel van Open Vld om gele brooddozen te kopen. Geen gewone brooddozen, maar exemplaren waar je medische info in kwijt kunt.

Die worden al gebruikt in Gent en Brugge en Open Vld-raadslid Geert Leenknecht zou het ook graag in Izegem toegepast zien. “In de doos zit info over aandoeningen, allergieën en medicijnen”, legt hij uit. Wie eigenaar is van zo’n gele doos, kan hulpverleners verwittigen door een blauwe sticker aan de binnenkant van de voordeur te plakken.

Medische noodinfo

“In de doos stoppen we een klein boekje waarin de eigenaar zijn gegevens kan invullen. Ze kunnen er contactgegevens in steken van mensen die in geval van nood verwittigd moeten worden. Daarnaast kan de eigenaar er ook aandoeningen, allergieën en een medicatieschema in noteren. Zo’n doos kan zeker voor 65-plussers handig zijn en levens redden.”

De gele doos wordt bewaard in de koelkast, om de simpele reden dat iedereen die heeft en het een herkenbare plaats is voor hulpverleners. Schepen Ann Van Essche belooft het verder te onderzoeken en uit te werken.