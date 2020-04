Izegem besteedt groenonderhoud in wijken voortaan uit Valentijn Dumoulein

09 april 2020

15u29 0 Izegem De stedelijke groendienst krijgt voortaan hulp van groenaannemer Krinkels en mensen van sociale tewerkstellingsbedrijf De Lochting om het openbaar groen in Izegem te onderhouden. Zij mogen zich voortaan over het groenonderhoud in de wijken buigen, waardoor de eigen stadsmedewerkers zich kunnen toeleggen op het onkruidvrij houden van de stad en onderhoud in de kernen en langs invalswegen.

“We hebben hiervoor jaarlijks driehonderdduizend euro vrijgemaakt”, legt schepen van groenbeleid Caroline Maertens (N-VA) uit. “Het verbod op het gebruik van pesticiden zorgt voor een veel intensiever werk en vraagt meer personeelsinzet, zeker tijdens de lente- en zomermaanden. Door de krapte op onze arbeidsmarkt lukt het de stad ook niet meer om voldoende gekwalificeerd personeel aan te werven voor deze jaarlijkse piekperiode.”

Daarom kiest het stadsbestuur er nu voor een aanzienlijk deel van het groenonderhoud in de wijken uit te besteden. Concreet gaat het onder andere over grasmaaien, het afboorden van graskanten en het scheren van hagen. “De kwaliteit van het geleverde werk is voor ons erg belangrijk”, stelt Maertens. “We werken daarom voortaan met beeldbestekken: foto’s waarop de vereiste kwaliteit zichtbaar is. Zo kunnen we duidelijke kwaliteitscontroles uitvoeren. Deze nieuwe manier van werken is een primeur voor het stadsbestuur. We leggen de lat voor onze eigen stadsdiensten overigens even hoog, op dezelfde manier als we dat eisen van onze externe dienstverlener.”