Izegem bedankt lokale kinderopvanginitiatieven met attentie Valentijn Dumoulein

20 augustus 2020

15u48 1 Izegem Omdat ze tijdens de coronacrisis altijd paraat bleven staan voor kinderen - en dus hun ouders -schenkt het stadsbestuur van Izegem een attentie aan alle lokale kinderopvanginitiatieven. Vijftig initiatieven en honderd medewerkers krijgen een goodiebag met spulletjes van een lokale handelaar.

“Voor kinderopvanginitiatieven is de coronacrisis een evenwichtsoefening tussen welzijn en veiligheid. Het lokaal overleg kinderopvang en het Huis van het Kind bedankten de medewerkers van die kinderopvanginitiatieven daarom met een passende attentie van lokale handelaar Allossa”, vertelt coördinator Stephanie Rosseel.

Met het initiatief steunt het LOK ook het goede doel. De zakjes zijn gemaakt door Fair & Square, het project van Jonas Malisse ten voordele van Samugam. The Good Roll is dan weer een volledig en ecologisch gerecycleerd product in die goodiebag. Met de aankoop steunt de stad de plaatsing van toiletten in Afrikaanse gebieden waar geen sanitair is. Een ander product, Seepje, steunt dan weer de Nepalese bevolking.