IVIO start afvalophaling al om 5 uur door tropische temperaturen CDR

07 augustus 2020

16u56 0

Om de extreme hitte van de namiddag te vermijden zullen de afvalophalers van IVIO de volgende dagen en weken al om 5 uur ’s ochtends beginnen aan de ophaalrondes. Daarom raadt de afvalintercommunale iedereen aan de vuilzakken reeds de avond voordien buiten te zetten. Deze uitzonderingssituatie duurt zolang de extreem warme dagen duren.

Om geurtjes en maden bij de tropische temperaturen in en rond de vuilniszakken te vermijden, raadt IVIO trouwens aan om mogelijk geen vlees- en visresten in de restafvalzak te stoppen, je PMD- en restafvalzak in de schaduw te zetten, verpakkingen uit te spoelen, groente- of tuinafval thuis te composteren en je afvalzak goed af te sluiten.