Isotopia tovert park Steendam de hele zomer om tot sprookjesbos Valentijn Dumoulein

27 juni 2020

14u44 0 Izegem Park Steendam, een voor veel inwoners onbekend stukje groen in Izegem, ondergaat deze zomer een metamorfose. De organisatoren van stadsfestival Isotopia toveren het park om tot sprookjesbos. Boskabaal, zoals het heet, omvat onder andere een zoektocht en kookworkshops. Het sprookjesbos bezoeken is echter niet mogelijk, alles wordt digitaal vertoond.

Stadsfestival Isotopia is normaal een vierluik, maar door de coronamaatregelen zijn de gebruikelijke zaken op de schop gegaan en zijn er twee nieuwe activiteiten ontstaan. Het ene is een drive-in cinema op de parking van Cultuurhuis De Leest, het andere dus het luikje Boskabaal. Dat moest normaal een familiedag in het bos worden, maar door de coronamaatregelen gaat alles online. “Het Steendambos ligt er stilletjes bij en we waren het bijna vergeten, maar sinds mensheugnis wonen hier kabouters, elfjes en fabeldieren vreedzaam samen”, schetst coördinator Geerwin Vandekerckhove het uitgangspunt. “Tussen 4 juli en 29 augustus maken we elke zaterdag een stukje van het sprookje van het bos bekend. Met de info uit het verhaal van zaterdag kun je op zondag op speurtocht trekken. Er verschijnen dan zoekopdrachten op de Facebookpagina Boskabaal. Dat gebeurt via geocaching, waarbij je via de GPS op je smartphone verborgen pakjes moet vinden.” De zoekopdrachten blijven de hele vakantie beschikbaar. De oplossingen leiden uiteindelijk naar een kabouterschat die onder alle deelnemers wordt verdeeld.

Op maandagen vuurt Boskabaal digitaal een thuiskookopdracht op je af, elke dinsdag volgt er een muzikaal kabouterfilmpje, op woensdag is er een online knutselworkshop en donderdag betekent de start van telkens een nieuwe challenge via Facebook.