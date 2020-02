Isotopia en Dag van het Park dit jaar niet in Blauwhuispark Valentijn Dumoulein

20 februari 2020

13u11 3 Izegem Het eerste luik van het gratis stadsfestival Isotopia zal dit jaar niet in het Blauwhuispark plaatsvinden en ook de activiteiten voor Dag van het Park moeten verhuizen. Oorzaak zijn de renovatiewerken aan kasteel Blauwhuis.

Isotopia slaat al enkele jaren zijn tenten op aan de achterkant van het Blauwhuispark, terwijl de voorkant ingepalmd wordt door Dag van het Park, met onder andere de beurs Tuin & Sfeer. “Maar door de werken aan het kasteel zal het dit jaar moeilijk zijn daar iets te organiseren”, zegt schepen Lisbet Bogaert. “We hebben de provincie gevraagd of we in domein Wallemote-Wolvenhof terecht kunnen. De provincie staat daar niet weigerachtig tegenover, maar de gesprekken lopen nog.”

Lalapop

Groen vernam dat het nieuwe festival Lalapop in augustus wel in het Blauwhuispark zou plaatsvinden en vroeg waarom dit evenement dan wel daar kan doorgaan. “Omdat het festival alleen de voorkant van het park zal gebruiken, waar de hinder beperkt blijft”, legt de schepen uit. Ook pop-upzomerbar ’t Hof zal door de werken zijn tenten niet in de orangerie van het domein opslaan.