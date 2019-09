Isotopia eindigt met vuurwerkspektakel op Koekezondag Valentijn Dumoulein

06 september 2019

10u36

Bron: VDI 0

Op zondag 8 september is het de laatste dag van Izegem Kermis en die wordt in stijl afgesloten met een vuurspektakel van stadsfestival Isotopia. Het traditioneel vuurwerk om de Izegemse kermisweek af te sluiten krijgt sinds twee jaar een nieuw vlammend kleedje. Compagnie POK is een gerenommeerd Frans gezelschap dat ook dit jaar weer voor een feeërieke show komt zorgen. Het spektakel begint om 21 uur. Kijken kan op de Zuidkaai of vanuit de Emelgemse zijde op Wandel op de Mandel.