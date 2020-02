Isabelle Demeester vanaf maart nieuwe directrice Heilig-Hartschool Valentijn Dumoulein

03 februari 2020

17u31 4 Izegem Het vertrek van Luc Ghekiere in de Sint-Pietersschool zet een kleine stoelendans op gang. Hij wordt vervangen door Tommy Van Steenwinkel, die nu nog directeur in de Heilig-Hartschool is. Als hij op 1 maart van school verandert, wordt zijn plaats ingenomen door Isabelle Demeester.

Dat meldt het bestuur van scholengroep Prizma. “Isabelle is afkomstig van Izegem en woont nu met haar gezin in Ingelmunster”, weet voorzitter Jean-Paul Vallaeys. “Ze werkt als schoolbegeleider bij het CLB Kortrijk-Groeninge. We zijn overtuigd dat ze het mooie werk van Tommy in de Heilig-Hartschool zal verder zetten en wensen haar alle succes toe.”