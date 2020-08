Investeerder pompt 300.000 euro in koffieketen: IzyCoffee breidt nu ook uit naar Roeselare, Brugge, Kortrijk en Gent Valentijn Dumoulein

26 augustus 2020

12u51 0 Izegem Het gaat IzyCoffee voor de wind. De Izegemse koffieketen opent dit najaar nieuwe vestigingen in Roeselare, Brugge, Kortrijk en Gent. Het haalde eerder al een flink bedrag op, maar krijgt daar nu nog eens 300.000 euro van een privé-investeerder bovenop.

IzyCoffee heeft de coronastorm goed doorstaan en zag zijn omzet voor afhaalkoffie zelfs stijgen van 50 naar 75 procent. Dit voorjaar organiseerde het ook een succesvolle crowdlending-actie en kon het zo bij verschillende investeerders 150.000 euro ophalen. De koffieketen, die in Izegem begon en later ook in Tielt van start ging, kon daardoor een filiaal in Torhout openen. “Nu ben ik trots om te kunnen melden dat we dankzij een verse kapitaalinjectie van driehonderdduizend euro door één privé-investeerder dit najaar nieuwe vestigingen gaan openen in Roeselare, Kortrijk, Brugge en Gent”, glundert zaakvoerder Bart Buyse. “Ik heb altijd al van mijn concept een echte keten willen maken, met minstens één IzyCoffee-vestiging in elke Belgische stad met meer dan twintigduizend inwoners. We hebben van de lockdown handig gebruik gemaakt om ons dossier voor te bereiden, zodat we de juiste investeerder konden vinden.”

Anonieme investeerder

IzyCoffee kreeg hulp van het Gentse fondsbedrijf The Harbour. “Ik ken Bart goed als ondernemer en heb hem IzyCoffee van nul af aan zien opbouwen”, reageert de nieuwe investeerder, die liever anoniem blijft. “Zijn gedrevenheid, internationale achtergrond, professioneel team en het juiste zakenplan met een gezonde ambitie hebben mij doen besluiten mee in zijn verhaal te stappen. Wanneer ik de huidige resultaten en de toekomstige scenario’s naast het businessplan leg, ligt er een mooie toekomst voor IzyCoffee in het vooruitzicht. Ik ben verheugd om achter de schermen te kunnen bijdragen aan dit succesverhaal.”

Eerst Roeselare en Kortrijk

De kapitaalinjectie moet IzyCoffee helpen om op korte termijn nog meer vestigingen te openen. “Met deze financiering hebben we de fundering voor een constante expansie van IzyCoffee voor de volgende jaren gebouwd. Ons door corona licht aangepast doel voor 2020 met de opening van vier nieuwe IzyCoffee-shops in Gent, Brugge, Kortrijk en Roeselare is dankzij de nieuwe privé-investeerder perfect mogelijk”, vertelt Buyse. “In Roeselare en Kortrijk hebben we al een mooie locatie in het centrum op het oog en zouden we graag tegen november openen. Voor Brugge en Gent willen we in aanloop naar kerst kunnen openen. We voorzien geregeld in opleidingen voor toekomstige barista’s om onze nieuwe shops te bemannen.”

Bovendien durft Buyse ook al verder te kijken: “Daarmee leggen we de basis voor onze groei in de volgende jaren, wat zal resulteren in de opening van ongeveer tien nieuwe IzyCoffee-vestigingen per jaar, internationalisering vanaf 2022 en de bouw van een enorm sterk merk in de Europese horeca- en koffiewereld. Zo zou ik ook graag filialen openen in Noord-Frankrijk, Nederland en Duitsland.”