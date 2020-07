Inhoud chemisch toilet gedumpt in goot en gracht: brandweer ruimt stinkend goedje op LSI

09 juli 2020

19u09

Bron: LSI 1 Izegem In de Ambachtenstraat in Izegem wachtte de brandweer donderdagavond een onwelriekend opdrachtje.

In de goot langs de weg bleef een stinkende substantie achter. De politie onderzoekt de oorsprong. Mogelijk is er de voorbije nacht een chemisch toilet in de goot en de riolering geloosd. De brandweer spoot de goot uit en spoelde de riolering grondig. Navraag leerde dat het goedje biologisch afbreekbaar is. Tijdens die opruimwerken was er in de Ambachtenstraat plaatselijk slechts alternerend verkeer mogelijk.