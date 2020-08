Industriële erfgoedsite Eperon d’Or zet ondanks coronacrisis sterke julimaand neer CDR

04 augustus 2020

08u53 1 Izegem Met ongeveer 750 bezoekers en deelnemers aan de museumactiviteiten heeft de Izegemse industriële erfgoedsite Eperon d’Or een opvallend sterke eerste zomermaand achter de rug ondanks de coronapandemie. “De bezoekerscijfers zijn zelfs vergelijkbaar met die van vorig jaar”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“Tijdens juli en augustus kunnen de Izegemnaars dit jaar gratis het museum bezoeken om hen de kans te geven de zomer in eigen streek te beleven en dat slaat zeker aan. Ook het nieuwe familieparcours lokt heel wat jonge bezoekers naar het museum”, gaat de schepen verder. “Ook uit de andere provincies komen

geïnteresseerden over de vloer en dat heeft vooral te maken met de Museumpas. Maar we registreerden ook bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk.”

“Tijdens de zomermaanden zijn er vooral individuele en familiale bezoeken en sowieso minder groepsbezoeken, waardoor we momenteel minder de gevolgen van de coronamaatregelen ondervinden”, vult publieksmedewerker Lieven Lamote aan. “Ook het streekbezoekerscentrum noteerde heel wat geïnteresseerden die op zoek zijn naar leuke zomeractiviteiten in eigen streek.”

Open Monumentendag

De eerstvolgende grote activiteit is Open Monumentendag op zondag 13 september. “Er zijn dan rondleidingen met gidsen in de drie Izegemse bovenbouwscholen. De rondleidingen in ‘den Avé’ zijn zo goed als volzet, maar er zijn nog plaatsen vrij voor bezoeken aan het Sint-Jozefscollege en het VTI, waarbij de deelnemers met gidsbeurten vol sappige verhalen ondergedompeld worden in de geschiedenis van de scholen”, aldus publieksmedewerker Lie Cauwelier. “De fotoshoots voor de beroeps- en amateurfotografen in het klooster de Pélichy zijn intussen helemaal volzet. Ook voor de tweede fotoshootdag op 20 september was het een stormloop, maar we hebben iedere kandidaat een plaatsje kunnen geven”, besluit schepen Himpe.

Meer info op www.eperondor.be.