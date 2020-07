Indringende geur door oplosmiddel in riolering: vervuiler wordt opgespoord VHS

24 juli 2020

20u18 2 Izegem In de Roeselaarsestraat in Izegem moest de brandweer vrijdag tussenkomen voor wat een vervuiling bleek te zijn. In het rioleringsstelsel bevonden zich solventen. Hoe die daar kwamen, wordt uitgezocht.

De brandweer was aanvankelijk opgeroepen voor een gasgeur. Maar de geur die de blussers rond 16.30 uur waarnamen, was niet die van gas. Ze maakten enkele riooldeksels in het wegdek open en zagen zo dat er een vrij grote hoeveelheid oplosmiddel in de riolering was terechtgekomen. Om het probleem aan te pakken, werd de riolering grondig en langdurig gespoeld. Daardoor was er een tijdje plaatselijk in één richting geen verkeer mogelijk tussen de Kapucijnenlaan en de Krekelmotestraat. De politie is een onderzoek gestart met de bedoeling de vervuiler te identificeren.