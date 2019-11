Indoorspeeltuin De Boomhut failliet na warme zomers LSI

26 november 2019

16u32

Bron: LSI 3 Izegem In Izegem is indoorspeeltuin De Boomhut door de ondernemingsrechtbank van Kortrijk failliet verklaard. Zussen Els (43) en Evy Baekeland (33) uit Roeselare startten de speeltuin van zo’n 900 m² in 2004 en realiseerden zo een kinderdroom.

De indoorspeeltuin was in een pand aan de overkant van warenhuis Delhaize langs de Kortrijkstraat in Izegem gevestigd. Het had onder meer een grote boomhut in kunststof, gefabriceerd door de bouwers van Plopsaland, als publiekstrekker. Onder meer enkele mooie zomers deden de speeltuin de das om. De hete zomer van 2018 leverde een daling van het bezoekersaantal van 90% op, zo getuigde de zaakvoerster toen. De combinatie met een hoge huurprijs zorgde er uiteindelijk voor dat de boeken zelf zijn neergelegd.

De speeltuin is al sinds september dicht, het faillissement liet nog wat op zich wachten. Als curator is advocaat Nicolaas Vinckier uit Roeselare aangesteld. Het speeldorp van zo’n 50.000 euro, het ballenbad, de kenmerkende boom in kunststof, de keukeninrichting en tafels en stoelen staan ondertussen te koop op de veilingsite Venalis.