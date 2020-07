Inbrekers stelen voor 1.000 euro aan drank bij café De Ondank in Izegem LSI

17 juli 2020

15u16

Bron: LSI 0 Izegem Dieven hebben donderdagnacht ingebroken in het drankkot van café De Ondank in Izegem. Ze gingen er met voor duizend euro aan drank vandoor en lieten het café ongemoeid.

Vermoedelijk sloegen de inbrekers rond 3 uur toe in het café in de Lendeleedsestraat. “Een buurman hoorde toen een luide knal en een buurvrouw hoorde geluid van de steentjes op de oprit”, vertelt uitbater Jens Vanhove. “Er is alleen ingebroken in het drankkot. De daders hadden alleen oog voor witte wijn, rosé wijn en cava.”

De uitbater deed aangifte bij de politie en hoopt dat er nog getuigen opduiken. “Dit is een nieuwe opdoffer na de gedwongen coronasluiting”, besluit Jens.