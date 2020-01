Inbreker slaat ruiten in van geparkeerde wagens, buit beperkt VHS

20 januari 2020

17u58 0 Izegem Op de parking van het Aldi-warenhuis in de Krekelmotestraat in Izegem werd zondagnacht bij minstens twee geparkeerde wagens een ruit ingeslagen.

Hetzelfde gebeurde zondagavond laat ook bij een gezin uit de vlakbij geleden Heilig-Hartstraat. De bewoners werden rond 22.30 uur opgeschrikt door lawaai. Toen ze buiten gingen kijken, zagen ze dat een raam van hun wagen verbrijzeld was.

Of het de dader enkel om vandalisme te doen was, is niet duidelijk. In elk geval werd bij de feiten maar weinig gestolen. Uit een van de wagens verdween een radio.