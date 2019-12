Inbraak in Middenschool: behoorlijk wat schade, kleingeld gestolen VHS

06 december 2019

17u47 1 Izegem De Middenschool in Izegem heeft donderdagnacht inbrekers over de vloer gekregen. Ze gingen ervandoor met wat wisselgeld. “De buit weegt niet op tegen de schade die ze hebben aangericht”, zegt directeur Luc Berteloot.

“Iemand van onze poetsploeg, die om 6 uur aan de slag gaat, merkte de inbraak op”, vertelt directeur Luc Berteloot van de Middenschool. “We vermoeden dat de daders over de poort in de Kasteelstraat zijn geklommen. In het inkomsas plooiden ze het slot van de deur open, maar dat bleek vergeefse moeite. Vermoedelijk hebben ze daarom het venster naast de deur ingeslagen.”

Volgens Berteloot werd de balie aan het onthaal doorzocht. “Veel is daar niet te vinden, maar er is toch wat wisselgeld verdwenen.” De feiten gebeurden tussen donderdag 18 uur en vrijdag 6 uur. Camerabeelden zijn er niet.